أبو جريشة: من يدير الاسماعيلي حاليا غير أمين وأبناء الدراويش يتم استبعادهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلى السابق، أن من يدير الإسماعيلى حاليا غير أمين على النادى، وأبناء الدراويش أكثر المحروقين على المستوى الذى وصل إليه.

وقال محمد صلاح أبوجريشة، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "الموجود حاليا فى النادى الإسماعيلى غير أمين على النادى، وأبناء النادى الحقيقيون فقط هم أكثر المحروقين من ما يحدث، وكل من يفهمون فى كرة القدم تم استبعادهم".

وأضاف أبو جريشة: "هناك شركات تم تأسيسها للاستفادة من نادى الإسماعيلى وهى تنهش حاليا فى لحم النادى، والأزمة المالية التى يعانى منها الإسماعيلى لا تسمح بأى عملية نهب، والإدارة أعطت مرتبات خيالية لمدربين أجانب دون المستوى".

وتابع محمد صلاح: "من غير المعقول أن يتولى رئيس النادى الإسماعيلى رئاسة لجنة الكرة دون أن يمارس كرة القدم، كما يتم التوقيع باسم نائب الرئيس فى الاجتماعات دون أن يحضر، والنادى يدار بشكل فردى وأعضاء المجلس يعلمون القرارات من وسائل الإعلام".

وأضاف أبو جريشة: "فرحت جدا بقرار التعاقد مع كابتن طلعت يوسف، وقلت معقول أخيرا الناس دى هتنضف وهتعمل حاجة كويسة للنادى! 24 ساعة ومشوه، وتم إرسال تذكرة للهولندى فوتا فى نفس توقيت إعلان التعاقد مع طلعت يوسف، ومارك فوتا حضر لقاء الجونة بالفعل وشاهد لقاء الجونة والإسماعيلى، بدأوا يطفشوا طلعت يوسف بالطرق المتعودين عليها".