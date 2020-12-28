شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بسيونى: حصلنا على رمضان صبحي بسعر أقل من لاعبين فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو بسيونى، مدير تعاقدات نادى بيراميدز، أنه لم يتم التفاوض لا من قريب أو من بعيد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لافتًا إلى أن إدارة ناديه تحترم تعاقدات اللاعبين مع أنديتها، ولا يمكن الدخول فى مفاوضات مع لاعبين ما زالوا مرتبطين بعقود سارية مع أنديتهم، وفى حالة الرغبة فى التعاقد ستكون المفاوضات عن طريق النادى أولاً.

وقال بسيونى، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2": "هل مصطفى محمد متاح للتعاقد معه؟ إحنا مش هواة عشان نفكر بالمنطق ده والكلام عن 30 مليون معروضة عليه للانضمام لبيراميدز كلام خزعبلى ومستحيل اتفاوض مع لعب قبل التفاوض مع ناديه".

وأضاف مدير التعاقدات: "حصلنا على خدمات رمضان صبحى بسعر أقل من لاعبين تباع فى الدورى المصرى، والدليل على كلامى حقوق الرعاية اللى بتاخدها الأندية زى الأهلى والنسبة اللى هتروح للأهلى هتعرف منها الرقم الإجمالى لشراء رمضان من هدرسفيلد".

وتابع: لم يحدث أى تفاوض مع أى لاعب من الزمالك إلا بموافقة النادى ولم نتكلم إلا على محمود حمدى الونش وأيمن يونس تكلمنا معاه وقال إحنا محتاجينه فى الفترة دى وانتهى الكلام".

وعن التعاقد مع أحمد الشيخ قال بسيونى: "تلقيت تليفون من أمير توفيق على موقف بعض اللاعبين وعرض على ضم محمد فاروق وإحنا نفكر فى الشيخ، وكان هناك اتفاق والأهلى كلم فاروق، لكن لا أعلم سبب التراجع ولم أهتم بمعرفة السبب".

وأضاف: "بيراميدز دائمًا يحترم الأندية المصرية ولم يحدث التفاوض مع لاعب فى غير الفترات الرسمية ولم نغرى أحد بالمال واهم حاجة احنا كلنا بنبحث عن التنافس الرياضى الحقيقى الشريف ونوفر بيئة مناسبة أساسها العدل المطلق بين كل الأندية ومش مظبوط نفضل نهاجم فكرة بعينها لأنها بتغير ثوابت، والمفروض نعلم الناس على التنافس واللى بيعلى قيمة الدورى الإسبانى والإنجليزى أنه فيه أندية مختلفة بتنافس، ونعد الجمهور المصرى أن بيراميز يكون على العهد، ويقدم كرة حلوة وطفرة للكرة المصرية".