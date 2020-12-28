شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية الأولمبية: ليس هناك اى اتجاه لتعليق العمل الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، أن الخطاب الذى صدر من الأولمبية لم ينص على تعليق الأنشطة الرياضية بسبب فيرس كورونا كما فهمه البعض، لافتًا إلى إن اللجنة حرصت على إصدار بيانًا أخر بعده بساعات قليلة من أجل توضيح الأمور، وأن الغرض من البيان كان لفت الأنظار إلى البطولات والأنشطة التى تقام دون اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

أضاف رئيس اللجنة الطبية، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" إنه ليس هناك أى اتجاه لتعليق العمل فى المنافسات والبطولات الرياضية فى الفترة المقبلة بسبب انتشار فيرس كورونا.

وعن بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستستضيفها مصر فى الفترة من في الفترة من 13 -31 يناير 2021، أكد إن هناك تواصل دائم بين جميع الجهات المسئولة لرسم خريطة استضافة البطولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل شخصى هذا الملف.

وأردف رئيس اللجنة الطبية بالأولمبية، "مفيش حد فى العالم يقدر يقول إن التأمين من الإصابات بفيرس كورونا وصل بنسبة 100%، ولكن نتخذ كافة الاجراءات الاحترازية، والرسالة واضحة للجميع بإننا سنتخذ جميع الإجراءات الاحترازية فى كأس العالم لكرة اليد".

وتابع،"نسير بمنهجية واضحة، وتلك البطولة ستكون الخطوة الأولى لعودة انفتاح العالم من جديد بعد أزمة انتشار فيرس كورونا".