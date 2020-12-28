مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 / 12 / 2020 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 28 / 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سموحة والزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الاهلى والاتحاد السكندرى على ستاد الاهلى والسلام في المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة سموحة والزمالك

تقام مباراة سموحة والزمالك في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، وحقق الفارس الأبيض أربع نقاط من أول مواجهتين، حيث تغلب على المقاولون بهدفين نظيفين في الجولة الأولى واكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع بيراميدز في الجولة الماضية.

في المقابل سموحة لم يُهزم في آخر 13 مباراة رفقة مدربه أحمد سامي، كما فاز في الجولة الماضية على وادي دجلة بهدفين لهدف وصار يمتلك 5 نقاط من ثلاث جولات.

واستعد الزمالك لهذا اللقاء بكل قوة وتركيز عالي من أجل تعويض التعادل الماضي، والعودة إلى سكة الانتصارات لتصحيح المسار، والظفر بالعلامة الكاملة بكل جدارة واستحقاق.

ويأمل سموحة في هذا اللقاء الذي يدرك صعوبته أن يواصل سلسلة النتائج الإيجابية من أجل التقدم أكثر على سلم الترتيب، وجمع أكبر قدر ممكن من النقاط، لعدم الرجوع إلى الخلف.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الاهلى والسلام وهي المباراة التى تحظى بإهتمام ومتابعة الكثيرين نظراً لقوة المنافس السكندري الذي يقدم عروض جيدة تحت قيادة مديره الفني المُتميز حسام حسن كما أن الأهلي والإتحاد قدما مباراة جيدة قبل أيام في نصف نهائي كأس مصر وفاز الأهلي بهدفين لهدف وصعد لنهائي البطولة التى توّج بها بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ، ويدخل الأهلي مباراة الليلة ولديه 6 نقاط فيما يدخل الأتحاد المباراة ومعه 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل.

ويستعيد الأهلي في مباراة الليلة مديره الفني بيتسو موسيماني الذي غاب عن تدريبات ومباريات الفريق الماضية لإصابته بفيروس كورونا ولم يسافر مع الفريق بسببها للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دور أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأخلي بهدف نظيف قبل أن يتعافى موسيماني من فيروس كورونا ويعود للفريق فيما مازال ثلاثي الأهلي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة يُعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

في المقابل ، يدخل الاتحاد السكندري مباراة الللية ولديه دوافع كبيرة للفوز وتقديم عرض قوي أمام المارد الأحمر رغم فارق الأمكانيات بين الفريقين لكن حسام حسن يعرف جيداً كيف يواجه الفرق الكبيرة بفضل قدرته على تحفيظ لاعبيه معنوياً لهذه المواجهات الكبرى وهو ما ظهر بوضوح في الفوز الثمين الذي حققه الاتحاد في الجولة الإولى للموسم الحالي على بيراميدز، أحد الفرق المرشحة للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، وهو الفوز الذي منحه انتعاشة قوية ودفعة في مقارعة الكبار على تحقيق نتائج قوية والمنافسة على حصد مركز متقدم بجدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.