شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسنى: تتويج الاهلي بجائزة "جلوب سوكر" فخر لمصر كلها وليس للأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة حسنى، نجم الاهلي السابق، أن تتويج القلعة الحمراء بلقب "جلوب سوكر" للأكثر تتويجا بالبطولات فى الشرق الأوسط وأفريقيا ونادي القرن الافريقي بالقرن الـ21 شىء يدعو للفخر.

وقال حسنى، خلال تصريحاته لقناة الاهلي: "رأينا نجوما عالميين متواجدين بحجم كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي جيرارد وبيكيه، وهو ما يؤكد أنها احتفالية عالمية ومشاركة الاهلي بها حدث مهم".

وأضاف: "وجود الاهلي وسط الأندية العالمية شىء يدعو للفخر، ومحمود الخطيب موجود باسم المنظومة الأهلاوية كلها، ويتسلم الجائزة فهذه رسالة مهمة للجميع".

وتابع أن جائزة جلوب سوكر ليست فخر للأهلاوية فقط، بل لمصر كلها باعتبار أن الأهلي ممثل للكرة المصرية، مشددا على أن محمود الخطيب ومجلسه استحمل ما لم يستحمله بشر، وكان همهم إعلاء اسم الاهلي وتحقيق وعودهم للجمعية العمومية، وحققوا كل ما وعدا به سواء لأعضاء الجمعية العمومية أو فريق الكرة والجماهير.

وتسلم محمود الخطيب تتويج الاهلي بجائزة جلوب سوكر كأكثر نادي فى الشرق الأوسط تتويجا بالألقاب فى القرن الواحد والعشرين.