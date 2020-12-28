شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لو فيه عدل لحصدنا الدورى وتعديل مواعيد القيد لصالح الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، إنه إذا توفر العدل فى مسابقة الدورى، فمن المؤكد أن يحصد فريقه اللقب، لافتًا إلى أن بيراميدز قادر على الوصول لأبعد حد، والمنافسة على أى بطولة يشارك بها، خاصة فى ظل الإمكانيات المتوفرة، والنجوم المتواجدين بالفريق، ويمتلكون طموح البطولات والألقاب.

وتساءل بسيونى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، هل يُعقل أن يلعب بيراميدز فى ملعب الشرطة بالعباسية وغيرنا ميلعبش، وبنتفاجئ بتغير الجدول لأسباب مش عارفينها والسؤال بنعمل قرعة ليه؟ خلاص كده نعمل ماتش الأهلى والزمالك فى الأسبوع الأخير".

وأضاف مديرتعاقدات بيراميدز: "لماذا تم تأجيل مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الرابعة، ولماذا ظهرت إصابات كورونا فى هذا التوقيت، ورغم ذلك سيلعب كل فريق مباراة أخرى فى الدورى، فلماذا لم تقام مباراتهم فى توقيتها.. الأهلى حقق استفادة من مواجهة بيراميدز والزمالك فى بداية المسابقة، وبيراميدز كان سيحقق استفادة فى حالة إقامة الأهلى والزمالك مباراتهم فى موعدها".

وتابع عمرو بسيونى، أن هناك بعض الأمور تسير بشكل غير واضح، أهمها تغيير لوائح اللعبة بعد انطلاق الموسم، مع تغيير موعد القيد الشتوى، قائلاً: "بدأنا الموسم بلوائح وفوجئنا بتغيير عدد القوائم ولا نعلم السبب فى ذلك، كما تم تعديل موعد القيد الذى كان متفق عليه وذلك من أجل الأهلى الذى سيشارك فى كأس العالم للأندية، ويستطيع تدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة".