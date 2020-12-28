شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الاهلي يحصل على توقيع "سيرينو" لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد فاروق أن النادى الأهلى حصل على توقيع الأوروجويانى جاستون سيرينو، نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقى، لمدة 3 مواسم عبر البريد الإلكترونى.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل اللاعب على مبلغ 800 ألف دولار فى الموسم الأول ثم 900 ألف دولار فى الثانى، وفى الموسم الثالث يحصل على مليون دولار أى ما يعادل 43 مليون جنيه فى الثلاث سنوات".

وأضاف: "من المنتظر وصول اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إعلان الصفقة بشكل رسمى بعد إنهاء الاتفاق مع مسؤولو نادى صن دوانز مقابل 2.5 مليون دولار للنادى الجنوب أفريقي".

يعلن مسئولو النادى الأهلى عن صفقة التعاقد مع سيرينو لتكون أولى الصفقات الشتوية للمارد الأحمر، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات منذ فترة ليست بقريبة، قبل أن تكلل بالنجاح بعد المفاوضات القائمة بين الناديين من جانب وبين الأهلى وسيرينو من جانب آخر.

وكشف مصدر بنادى صن داون أن النادى الجنوب أفريقى وافق على بيع سيرينو للأهلى بعد التوصل لاتفاق مرضى للجانبين بشأن المقابل المالى، مشيراً إلى أن عرض الأهلى توقف عند 3 ملايين دولار، ويرفض رفع القيمة عن ذلك، ويتمسك بأن هذا المبلغ هو أقصى ما يمكنه دفعه لحسم الصفقة.

وشدد المصدر على أن صن داونز يرغب فى تحقيق أكبر استفادة مادية خاصة مع علمه بأن الأهلى أتم اتفاقه مع سيرينو على حقوقه المادية، مؤكدا أن الصفقة تمت بنسبة 80% لصالح الأهلى، لاسيما أن رغبة اللاعب وتمرده على ناديه صن داونز لعبت دورا كبيرا فى حسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء.

ورفض سيرينو المشاركة رفقة صن داونز منذ بداية الموسم الحالى، لرغبته فى الانتقال للأهلى، باعتباره أكبر الأندية الأفريقية ونادى القرن فى القارة السمراء، وحتى يضمن المشاركة فى كأس العالم للأندية، بخلاف رفض المشاركة فى أى مباراة إفريقية لفريقه، لأن مشاركته فى دورى الأبطال يحرمه من الانتقال للقلعة الحمراء، باعتبار أن اللوائح تمنع من مشاركة لاعب واحد مع ناديين فى نسخة واحدة من البطولات الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم قيد سيرينو على حساب الأنجولى جيرالدو، بعدما خرج من حسابات الأهلى الفنية بسبب تواضع مستواه وفشله فى استغلال الفرصة مع الفريق الأحمر.