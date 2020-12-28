شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عزل لاعبيه بعد إصابة 9 لاعبين بكورونا من الاتحاد السكندرى بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، عن عودة فريق كرة السلة تحت 16 سنة من الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة واللجنة الطبية بالنادي، التي أوصت بخضوع جميع اللاعبين للعزل، وذلك عقب ظهور 9 عينات إيجابية من فريق الاتحاد السكندرى، عقب نهاية المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم، فى إطار منافسات بطولة دورى المرتبط.

وأوضح عبد القادر أن ما حدث بالإعلان عن نتائج المسحة بعد اللقاء تسبب فى أزمة كبيرة، واحتمالية حدوث عدوى لبعض اللاعبين، وسيتم خضوعهم لمسحة طبية واتخاذ كل التدابير الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي لكل اللاعبين بعد إعلان نتيجة المسحة الطبية، وظهور 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا من فريق الاتحاد السكندرى، وعلى الفور تم الاتصال باللجنة الطبية التى استقرت على خضوع كل عناصر الفريق للعزل، وسيتم إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين.

وناشد رؤوف عبد القادر اتحاد كرة السلة بضرورة مراعاة الصالح العام لكل الأندية، مؤكدًا أنه كان من الأفضل تأجيل كل المباريات لمدة 48 ساعة لحين معرفة نتائج جميع العينات، مشيرًا إلى أن الأهلى لم يطالب بإيقاف النشاط الرياضى، على العكس كان أول من طالب باستمرار جميع المسابقات لكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر أن فريق كرة السلة بالنادي تحت 16 عامًا نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 84-73 فى ذهاب نهائى بطولة دورى المرتبط، والتى أقيمت يوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.