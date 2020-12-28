شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن عزل لاعبيه بعد إصابة 9 لاعبين بكورونا من الاتحاد السكندرى بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، عن عودة فريق كرة السلة تحت 16 سنة من الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة واللجنة الطبية بالنادي، التي أوصت بخضوع جميع اللاعبين للعزل، وذلك عقب ظهور 9 عينات إيجابية من فريق الاتحاد السكندرى، عقب نهاية المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم، فى إطار منافسات بطولة دورى المرتبط.
وأوضح عبد القادر أن ما حدث بالإعلان عن نتائج المسحة بعد اللقاء تسبب فى أزمة كبيرة، واحتمالية حدوث عدوى لبعض اللاعبين، وسيتم خضوعهم لمسحة طبية واتخاذ كل التدابير الاحترازية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي لكل اللاعبين بعد إعلان نتيجة المسحة الطبية، وظهور 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا من فريق الاتحاد السكندرى، وعلى الفور تم الاتصال باللجنة الطبية التى استقرت على خضوع كل عناصر الفريق للعزل، وسيتم إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين.
وناشد رؤوف عبد القادر اتحاد كرة السلة بضرورة مراعاة الصالح العام لكل الأندية، مؤكدًا أنه كان من الأفضل تأجيل كل المباريات لمدة 48 ساعة لحين معرفة نتائج جميع العينات، مشيرًا إلى أن الأهلى لم يطالب بإيقاف النشاط الرياضى، على العكس كان أول من طالب باستمرار جميع المسابقات لكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
جدير بالذكر أن فريق كرة السلة بالنادي تحت 16 عامًا نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 84-73 فى ذهاب نهائى بطولة دورى المرتبط، والتى أقيمت يوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يعلن عزل لاعبيه بعد إصابة 9 لاعبين بكورونا من الاتحاد السكندرى بدورى السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.