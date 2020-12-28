شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات بيراميدز: رمضان صبحى يتعرض لإرهاب نفسى شرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو بسيونى، مدير تعاقدات نادى بيراميدز، أن رمضان صبحى لاعب الفريق الكروى الأول، يعد من أكثر اللاعبين الملتزمين بصفوف الفريق، ولم يثر أى أزمة منذ انضمامه، ويلاقى من زملائه كل المساندة، مشيرًا إلى أنه اسم كبير فى عالم كرة القدم بالوقت الحالى، ويمتلك إمكانيات عالية.

وأضاف بسيونى، فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، أن قطاعا كبيرا من جمهور الأهلى كان غاضبا من رحيل رمضان صبحى، ولكن هذه هى سنة الحياة، وأراهن من يتخيل أن الحب والولاء شىء أبدى ولن يبقى إلا للجمهور.

وتابع: "الكل يرى هجمة شرسة وغير مبررة على رمضان صبحى، وهل يصح أن مقدمى برامج بيقولوا لرمضان انسى إنك تروح مطعم وتلاقى حد يحاسب لك، إيه الإرهاب النفسى اللى بيتعرض ليه اللاعب ده؟ رمضان صغير السن، ولا بد من الوقوف بجانبه وهل يعقل أنه بعد 4 شهور من انتقاله لبيراميدز يصبح سؤالا أساسيا إيه رأيك فى انتقال رمضان صبحى لبيراميدز، هو مفيش غير رمضان صبحى؟".

أردف حديثه: "الجمهور من حقه يقول اللى عايزه، هو فى الآخر جمهور، ولكن الأزمة فيمن يحلل مباراة فى استديو، ويقول إحنا عارفين الطموح فين طب ما إحنا عارفين الطموح إزاى، هو إحنا بنلعب اسكواش هى لعبة فردية رمضان صبحى عمود فى الفريق واحنا بنلعب لعبة جماعية وليست فردية".

واستكمل بسيونى حديثه: "ما يحدث إرهاب معنوى غير طبيعى لشاب عنده 23 سنة ورمضان لا يبالى، وعارفين اختارنا مين، وهو نفسه عارف أهدافنا، وهو مش لاعب اشتريناه، هو مشروع النادى بيقوم عليه، وهو لاعب للحاضر والمستقبل، وإحنا مش عايزين نحمله فوق طاقته".