شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد: الحياة لن تتوقف بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في بطولة كأس العالم لكرة اليد لإنجاحها.

أضاف نصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة CBC، أن نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، بمثابة نبراس للعالم بأكمله سيسير عليه لإنجاح كل البطولات بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، قائلا: "لو نجحت البطولة في مصر هتبقى نبراس للعالم كله هيمشى عليه".

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن اللجنة قررت تخفيض الجماهير لكل المنتخبات إلى 30%، قائلا: "هيبقى كرسى عليه مشجع وكرسيين فاضيين.. وأول رحلة طيران للمنتخبات هتبدأ من يوم 11 يناير".

وأوضح أن أول منتخب سيأتى إلى مصر، سيوضع في كبسولة مغلقة ولن يخرج منها إلا على المباراة، مردفا: "هناك فنادق معزولة لكافة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، ولن يأتى أحدا إلى مصر بدون اختبار PCR، وعند وصولهم إلى مطار القاهرة أيضا سيجرى لهم اختبار PCR آخر فى المطار".