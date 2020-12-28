شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: صالح جمعة جاهز لمباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معتز البطاوى، المشرف العام على الكرة بنادى سيراميكا، أن مباراة فريقه ضد بيراميدز، والتى خسرها فريقه بهدف نظيف صفحة وانطوت.

وقال البطاوى، خلال تصريحات تليفزيونية: "لدينا أفضل من ذلك، ولكن هذه هى كرة القدم يوم موفقين وآخر لا، وأغلقنا الصفحة ونفكر فيما هو قادم، ولاعبو سيراميكا بذلوا جهدا كبيرا للغاية، كل الشكر لهم".

وأضاف معتز البطاوى: بالتأكيد غياب أى لاعب يربك حسابات الجهاز الفنى، صالح جمعة كان معنا فى المعسكر على أمل اللحاق بالمباراة، ولكن لم يتمكن من ذلك، ولدينا ثقة كبيرة فى كل اللاعبين، وصالح جمعة سيلحق بمباراة سموحة بإذن الله، وعن أبرز لقطات المباراة أكد أن لمسة اليد المشكوك فيها "لمسة يد على لاعب بيراميدز" كان لا بد من الاستعانة فيها بالـ var.

وحقق فريق بيراميدز فوزه الأول فى الدورى على حساب سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 4 محتلاً المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر الأخرى، وحقق الفوز فى واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 6 فى المركز الرابع، بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 2 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف، وتلقت شباكه هدفين وما زالت لديه مباراة مؤجلة.