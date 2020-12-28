شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: جائزة الأهلى فخر للرياضة المصرية وعيب أعلق على أحداث السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن جائزة الأكثر تتويجا فى الشرق الأوسط التى حصل عليها الأهلى فى دبى فخر للرياضة المصرية.

وقال محمد مرجان، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "منظومة الاهلي تعمل فى هدوء، وتبحث عن البطولات؛ لأن جماهيره تطالب بالإنجازات بعد كل بطولة، ومجلس الإدارة عارف مسئولياته ولذلك ربنا بيكرمنا بمثل هذه الجوائز وأجيالنا بتسلم بعض".

وأضاف محمد مرجان: "شغالين على تطوير ملعب التتش وانتهينا من أرضية الملعب، وبدأنا العمل فى تظبيط الإضاءات التى ستأخذ وقت كبير منا ولكن نعمل وفق خطة لتجهيزه".

وعن الأحداث التى شهدتها مباراة السلة، قال محمد مرجان: "عيب أعلق فى ما حدث فى مباراة الأهلى والاتحاد فى السلة، ولازم ناخد بالنا والأهم بالنسبة لنا صحة اللاعبين من فيروس كورونا".

ومن جانبه علق رئيس اتحاد السلة مجدى أبو فريخة، أن الاتحاد سيجرى تحقيقا حول ما حدث فى مباراة الأهلى والاتحاد وإجراء المباراة دون معرفة نتيجة مسحة كورونا للفريقين.

وقال مجدى أبو فريخة: "فيه خطأ حصل فى مباراة الأهلى والاتحاد وسنجرى تحقيق حول الموضوع لمعرفة المخطئ ومحاسبته، وكان لازم نأجل المباريات حتى وصول نتيجة المسحات، وتأخرها تسبب فى هذه الأزمة".

وأضاف رئيس اتحاد السلة: "لجنة المسابقات كانت ملزمة بعدم لعب المباراة قبل التأكد من سلبية "مسحات" الفريقين، والمباريات تلعب فى صالتين مختلفين ونحاول تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن مباريات الرجال تلعب فى يوم والسيدات فى يوم آخر".

وكانت المباراة قد بدأت، دون انتظار نتائج مسحة الفريقين للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت المفاجأة عقب نهاية اللقاء، حيث ظهرت نتيجة المسحات، وتم اكتشاف إصابة 9 لاعبين فى صفوف الاتحاد السكندرى بالفيروس.