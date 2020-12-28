شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك بـ900 ألف يورو فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، مفاجأة كبيرة بشأن تجديد التونسى فرجاني ساسي، عقده مع نادى الزمالك، مؤكدا: "فرجاني ساسي كان سيجدد لنادى الزمالك مقابل 900 ألف يورو فقط كراتب سنوى".

وتابع وليد صلاح عبداللطيف: "معلوماتى من داخل نادى الزمالك أن ساسي كان سيجدد مقابل 900 ألف يورو فى الموسم الواحد، ولا يصح أن يحصل لاعب على 45 مليون جنيه فى الموسم ولاعب آخر يلعب بجانبه يحصل على 10 ملايين جنيه فقط".

وشارك الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، فى المران الأخير قبل مواجهة سموحة، وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية والفنية لخوض المباراة التى ستقام أمام سموحة، المقرر لها الخامسة من مساء اليوم الإثنين، باستاد برج العرب، بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة للدورى الممتاز، وذلك بعدما ابتعد ساسى عن الزمالك فى التدريبات الأخيرة لشكواه من كدمة قبل أن يخضع لفحص طبى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، ليتأكد جاهزيته لخوض المران وشارك به، وأصبح جاهزًا لخوض اللقاء.