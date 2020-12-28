شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: سنجرى تحقيقا فى أحداث مباراة الاهلي والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن الاتحاد سيجرى تحقيقا حول ما حدث فى مباراة الاهلي والاتحاد السكندري وإجراء المباراة دون معرفة نتيجة مسحة كورونا للفريقين.

وقال مجدى أبو فريخة، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "فيه خطأ حصل في مباراة الأهلى والاتحاد وسنجرى تحقيق حول الموضوع لمعرفة المخطئ ومحاسبته، وكان لازم نأجل المباريات حتى وصول نتيجة المسحات، وتأخرها تسبب فى هذه الأزمة".

وأضاف رئيس اتحاد السلة: "لجنة المسابقات كانت ملزمة بعدم لعب المباراة قبل التأكد من سلبية "مسحات" الفريقين، والمباريات تلعب فى صالتين مختلفين، ونحاول تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أن مباريات الرجال تلعب في يوم والسيدات فى يوم آخر".

وكانت المباراة قد بدأت، دون انتظار نتائج مسحة الفريقين للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت المفاجأة عقب نهاية اللقاء، حيث ظهرت نتيجة المسحات، وتم اكتشاف إصابة 9 لاعبين فى صفوف الاتحاد السكندري بالفيروس.