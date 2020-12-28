شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: أنصح مصطفى محمد بتأجيل الاحتراف واللى يدور على مصلحته قليل الأصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق، أن جمهور القلعة البيضاء الوحيد الذى دائما يساند النادي خلال كبواته على مدار السنوات السابقة مضيفا: "حزين للغاية من الأمور التى تحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وجمهور الأبيض هو الوحيد الذى دائما يساند الفريق".
وأضاف طلبة خلال تصريحات تلفزيونية، " أى لاعب يبحث عن مصلحته بالزمالك هو قليل الأصل والنادي له حقوق على جميع اللاعبين لأن الزمالك هو الذى صنع اللاعبين، ويجب على مصطفي محمد رد الجميل للقلعة البيضاء وأن يتراجع عن فكرة الإحتراف فى الفترة الحالية.
وتابع،"يجب على مصطفي محمد ألا يخسر جماهير الزمالك ويؤجل فكرة الإحتراف والأبيض هو من صنع اسمه وانضم إلى المنتخب الوطني عن طريق القلعة البيضاء وعليه تقديم المزيد لنادي الزمالك وأن يقدم كل شييء لديه للنادي أولا ثم التفكير فى ملف الإحتراف".
مصطفى محمد شارك مع الزمالك فى 51 مباراة سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 4 أهداف، وحجز مقعداً أساسياً فى تشكيل الفريق الأبيض، وأصبح لا غنى عنه فى صفوف القلعة البيضاء، حتى أن بديله ليس بنفس الكفاءة الفنية.
ويحلم مصطفى محمد بخوض مرحلة جديدة فى مسيرته مع الساحرة المستديرة، ليصنع مجده الخاص بعدما حصد أكثر من لقب مع القلعة البيضاء فى الموسم الماضى، كأن أبرزها كأس السوبر الأفريقى والمصرى، وكذلك كأس الكونفدرالية الأفريقية.
نجوم الزمالك القدامى حاولوا التواصل مع مصطفى محمد لإثناءه عن فكرة الإحتراف حالياً والانتظار إلى ما بعد أولمبياد طوكيو، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة طلبة: أنصح مصطفى محمد بتأجيل الاحتراف واللى يدور على مصلحته قليل الأصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.