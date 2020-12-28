شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: أنصح مصطفى محمد بتأجيل الاحتراف واللى يدور على مصلحته قليل الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق، أن جمهور القلعة البيضاء الوحيد الذى دائما يساند النادي خلال كبواته على مدار السنوات السابقة مضيفا: "حزين للغاية من الأمور التى تحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وجمهور الأبيض هو الوحيد الذى دائما يساند الفريق".

وأضاف طلبة خلال تصريحات تلفزيونية، " أى لاعب يبحث عن مصلحته بالزمالك هو قليل الأصل والنادي له حقوق على جميع اللاعبين لأن الزمالك هو الذى صنع اللاعبين، ويجب على مصطفي محمد رد الجميل للقلعة البيضاء وأن يتراجع عن فكرة الإحتراف فى الفترة الحالية.

وتابع،"يجب على مصطفي محمد ألا يخسر جماهير الزمالك ويؤجل فكرة الإحتراف والأبيض هو من صنع اسمه وانضم إلى المنتخب الوطني عن طريق القلعة البيضاء وعليه تقديم المزيد لنادي الزمالك وأن يقدم كل شييء لديه للنادي أولا ثم التفكير فى ملف الإحتراف".