محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 27 ديسمبر 2020. ليفربول يتعثر أمام ويست بروميتش في حضور شرفي لصلاح بيراميدز يوضح حقيقة عرض الـ 30 مليون جنيه للتعاقد مع مصطفى محمد فرصة ضائعة واحدة أمام بروميتش في ظهور باهت لصلاح (فيديو) بيراميدز يحقق انتصاره الأول بمشوار الدوري على حساب سيراميكا كليوباترا قائمة الأهلي.. عودة مروان والشحات ووليد أمام الاتحاد الأهلي يهاجم اتحاد السلة ويعيد فريقه من الإسماعيلية بسبب كورونا جلوب سوكر.. الخطيب يتسلم جائزة الأهلي (فيديو) محمود الخطيب يوجه رسالة لمحمد صلاح قائمة الزمالك.. استبعاد مصطفى محمد وظهور المثلوثي في مواجهة سموحة موسيماني يعود إلى "التتش" بعد تعافيه من كورونا ميدو يعلن سلبية مسحة فيروس كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الأحد.. ليفربول يتعثر أمام ويست بروميتش.. والأهلي يفوز جائزة نادي القرن في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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