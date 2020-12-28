متحدث الوزراء: لا استثناء لإجراء انتخابات اتحاد الكرة.. وتصريحاتي فُسرت بشكل خاطيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، أن تصريحاته السابقة عن عدم وجود موانع لعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري خلال الأسابيع المقبلة، قد أسيء فهمها.

وأشار سعد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مجلس الوزراء المصري لم يمنح اتحاد الكرة استثناءات لعقد جمعيته العمومية قبل نهاية يناير المقبل.

وكان أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري قد أكد في تصريحات سابقة، نيته مخاطبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحصول على استثناء بشأن عقد الجمعية العمومية لانتخابات الجبلاية.

وقال متحدث الوزراء: "هناك إساءة فهم لتصريحي السابق عن عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ما كنت أقصده هو أن الأمر لم يتم مناقشته بين رئيس الوزراء ووزير الرياضة".

وأكمل: "ربما جاءت إساءة الفهم بسبب عملي مقارنة بين عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والجمعيات العمومية الأخرى، هناك قرار سار ولا نريد فتح باب المطالبات بالاستثناءات".

واختتم: "إذا كان هناك استثناءات فإن القرار كان من الممكن أن يتم تحديده بعدد معين أو غيره، ولكن أقولها الآن صراحة فلا توجد أي استثناءات لاتحاد الكرة أو غيره بشأن هذا القرار".

الجدير بالذكر أن متحدث الوزراء صرح عبر قناة صدى البلد منذ ساعات ماضية، بأنه لا مانع من إجراء انتخابات اتحاد الكرة بشرط توافق الأمر مع القوانين واللوائح.