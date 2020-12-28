بيراميدز يوضح حقيقة عرض الـ 30 مليون جنيه للتعاقد مع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن كل من مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو ثنائي الزمالك من اللاعبين المميزين، لكن لم يدخل النادي في مفاوضات مع ناديهما للحصول على خدماتهما.

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" مصطفى محمد وزيزو لاعبان مميزان لكن الدخول في مفاوضات معهما غير متاح الآن.

وأضاف، أن عقود زيزو ومصطفى محمد لا تزال سارية مع الزمالك، وبيراميدز لم يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مقابل 30 مليون جنيه كما يردد البعض.

وأوضح، أن القيمة التي يتداولها البعض لدخول بيراميدز في مفاوضات للحصول على مصطفى محمد غير صحيحة، والرقم من خيال صاحب المعلومة.

وتابع: "من يقوم بترديد تلك المعلومة مخطأ، ومصطفى محمد غير متاح حاليا في سوق الانتقالات، ولسنا نادٍ هواه وعلاقتنا مميزة بالزمالك".

وأكد انه لم يحدث قبل ذلك دخول الزمالك في مفاوضات مع أي لاعب بدون علم ناديه، ومستحيل أن نتفاوض مع اللاعب قبل العودة لناديه.

وأكمل:" قيمة الـ 30 مليون جنيه للتعاقد مع مصطفى محمد رقم غير موجودي في السوق المصري".

وأتم تصريحاته:" لاعب واحد فقط من الزمالك تحدثنا عنه هو حمدي الونش، لكن جاء الرد بالرفض والتمسك به لاحتياج الفريق لخدماته في الوقت الحالي".