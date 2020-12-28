بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. ويحتاج لمساندة الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

انتقد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، الهجمة التي يتعرض له رمضان صبحي، بعد رحيله عن الأهلي لارتداء قميص بيراميدز، مؤكداً أنه لاعب موهوب ومن النادر وجود موهبه مثله في مصر.

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز صاحبته ضجة إعلامية بسب وجوده مع الأهلي قبل ذلك، وحتى الآن اللاعب لم يثير أي مشكلة مع احد داخل الفريق.

وأضاف، أن ما ينشر حول دخول رمضان صبحي في مشاكل خلال الفترة الماضية مجرد اجتهادات، لافتا أنه كان يعلم أن هذا سيحدث مع انتقاله إلى بيراميدز.



وتابع:" اللاعب يحتاج المساندة من الجميع في بيراميدز، فهو لاعب كبير ومهم في الفريق والتعاقد معه هو مشروع الحاضر والمستقبل للنادي".

وأوضح، أنه يعلم أن انتقاله لبيراميدز كان سيصاحبه غصب البعض، مؤكدًا أن اللاعب يتعرض لإرهاب معنوي بشكل غير طبيعي واللاعب لا يبالي.

وأكمل:" هناك هجمه غير مبررة من كل الاتجاهات على رمضان صبحي، والحب والولاء فقط للجمهور وليس اللاعبين ومن يعتقد هذا واهم".

وأتم تصريحاته:" سعره رمضان صبحي كان أقل من لاعبين تنتقل في الدوري المصري، وحاليا هو لاعب موجود في منظومة ".