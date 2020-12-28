ميسي: سنرى كيف ستنتهي قصتي مع برشلونة في نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني، أنه لم يتخذ قراره بشأن البقاء أو الرحيل عن النادي الكتالوني، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره النهائي في نهاية الموسم.

وقال ميسي في حواره المطول مع قناة "لا سيكستا" الإسباني: "لا أرى نفسي كمدرب، من الممكن أن أكون مديراً رياضياً للنادي حتى أقوم بجلب اللاعبين الذين أريدهم أو الذين سيكون النادي يحتاج إليهم، سنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عن مستقبله مع برشلونة، قال ميسي: "سأنتظر حتى نهاية الموسم ومن ثم سوف أقرر، في يونيو ستعرفوا ماذا سوف يحدث".

وأضاف: "في الحقيقة حتى الآن لا أعرف ماذا سوف يحدث، سأنتظر حتى نهاية الموسم لأرى ماذا سأفعل، في الوقت الحالي أريد التركيز على الفوز بالألقاب مع برشلونة".

وأكمل النجم الأرجنتيني: "قلت دائما بأنني معجب بفكرة الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية وعيش تجربة حياة جديدة هناك، لا أقول بأنني سأذهب إلى هناك الآن".

وواصل: "لا اعلم إذا كنت سأغادر الفريق أم لا، ولكن إذا حدث ذلك، أود أن أغادر بأفضل طريقة ممكنة وأن اعود يومًا ما للعمل في النادي".

وعن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، رد ميسي: "من المستحيل أن انتقل في يوم من الأيام إلى ريال مدريد أو حتى أتلتيكو مدريد، لم أفكر في الانضمام مطلقاً إلى أتلتيكو لكي أكون قريباً من سواريز".

وأتم ميسي حديثه قائلاً: "لا اريد أن تتلوث مسيرتي في النهاية، لدي قصة حب مع برشلونة، وليس من السهل أن أكون محترفاً لمدة 16 عاماً، سنرى كيف ستنتهي القصة".