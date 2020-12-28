مدرب بيراميدز: أضعنا عددًا من الفرص السهلة بسبب الضغط.. ونعمل على تصحيح الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل في دوري we المصري.

وقال أروابارينا في تصريحات للمركز الإعلامي لبيرميدز، إن أهمية الفوز على سيراميكا كليوباترا تكمن في أنه أول انتصار للفريق في المسابقة وجاء على حساب فريق قوي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز.

وأضاف، أن بيراميدز بدأ المباراة بشكل جيد للغاية وكان الأفضل في كل شيء ولكنه مع الوقت تراجع الأداء بسبب الضغط العصبي والخوف من ضياع الانتصار، لافتًا أن بيراميدز أتيحت له العدد من الفرص السهلة وضاعت بسبب الضغط الشديد، والتعجل في تحقيق الفوز.

وأوضح أنه يعمل على تصحيح الأخطاء التي يعاني منها الفريق وأهمها تسجيل الفرص السهلة وهو ما عانى منه بيراميدز خلال المباريات الأربعة الأولى، مؤكدًا أنه مع مرور الوقت سيتحسن الأداء والفريق سيظهر بشكله المعتاد والمأمول.

وأشار إلى أنه دائم الانتقاد لنفسه لأنه يسعى للأفضل دائما ويعمل مع الفريق بصورة جادة يوميا للظهور بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن أهم مشكلة تواجه الفريق متمثلة في غياب عدد كبير من العناصر عن فترة الإعداد لظروف مختلفة ومع توالي المباريات مستقبلا سيظهر الوجه الأفضل لبيراميدز.

وكد أن تراجع أداء بيراميدز أمام سيراميكا بسبب قوة المنافس فلجأ الفريق للتأمين، مشيرا إلى أن اللاعبين بسبب ضغط اللقاءات وخوض مواجهة كل ٤ أيام ولذلك منح اللاعبين راحة للعودة بصورة أفضل.