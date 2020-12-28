حمادة طلبة: أى لاعب بالزمالك يبحث عن مصلحته فهو "قليل الأصل"

أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق أن جمهور القلعة البيضاء الوحيد الذى دائما يساند النادي خلال كبواته على مدار السنوات السابقة.
وقال طلبة فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حزين للغاية من الأمور التى تحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وجمهور الأبيض هو الوحيد الذى دائمايساند الفريق".
واضاف: "أى لاعب يبحث عن مصلحته بالزمالك هو قليل الأصل والنادي له حقوق على جميع اللاعبين لان الزمالك هو الذى صنع اللاعبين".أكد حمادة طلبة نجم الزمالك السابق أنه يجب على مصطفي محمد مهاجم الفريق رد الجميل للقلعة البيضاءوأن يتراجع عن فكرة الإحتراف فى الفترة الحالية.
وقال طلبة فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على مصطفي محمد أن لا يخسر جماهير الزمالك وأن يؤجل فكرة الإحتراف والأبيض هو من صنع اسمه وانضم إلى المنتخب الوطني عن طريق القلعة البيضاء".
واضاف: "على مصطفي محمد تقديم المزيد لنادي الزمالك وأن يقدم كل شييء لديه للنادي أولا ثم التفكير فى ملف الإحتراف"
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