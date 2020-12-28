عصام مرعي: كنت أتوقع رد الجميل من مصطفي محمد للزمالك

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق انه يجب على مصطفي محمد أن يرد الجميل للقلعة البيضاء بعدما صنع اسمه ولمع بريقه خلال الفترة الماضية.

وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب على اللاعب الاستمرار مع الزمالك وعدم الاستعجال حتى يحصد بطولات مع النادي ويرفع من قيمته السوقية واللاعب ليس لديه

الخبرات لحسم أموره".

واضاف: "مصفي محمد افضل مهاجم فى مصر بفضل نادي الزمالك وكنت اتوقع رد الجميل من اللاعب للقلعة البيضاء ومن الممكن أن لا يتألق مع الفريق الفرنسي".

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق ان مباراة سموحة هامة للغاية للفريق الابيض فى

بطولة الدوري الممتاز لاسيما بعد التعادل مع بيراميدز فى الجولة الماضية.

وقال مرعي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك يعيش فى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب رغبة مصطفي محمد فى الرحيل للإحتراف الاوروبي وخاصة نلى نادي سانت إيتيان الفرنسي"

واضاف: "العرض الفرنسي لا يليق بنادي الزمالك واللاعب من الناحية المادية ومصطفي محمد لم يعطي الفريق الأبيض الكثير ويجب أن يحقق بطولات قبل طلب الإحتراف".