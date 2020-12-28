وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع واتر بواليا

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إنه تواصل مع أحد مسئولي نادي الزمالك في الفترة الماضية من أجل التعاقد مع مهاجم نادي الجونة واتر بواليا.
وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تواصلت مع أحد المسئولين عن ملف الكرة في الزمالك بالوقتالجاري وطالبته بضرورة التعاقد مع واتر بواليا قبل النادي الأهلي".
وتابع: "واتر بواليا مهاجم من العيار الثقيل وسيكون إضافة كبيرة لنادي الزمالك حال إنضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض".
كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، مفاجأة كبيرة بشأن تجديد التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، معفريق ميت عقبة.
وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "فرجاني ساسي كان سيجدد لنادي الزمالك مقابل 900 ألف يورو فقط كراتب سنوي".
وتابع: "معلوماتي من داخل نادي الزمالك أن ساسي كان سيجدد مقابل 900 ألف يورو في الموسم الواحد ولا يصح أن يحصل لاعب على 45 مليون جنيه في الموسم ولاعب أخر يلعب بجانبه يحصل على 10 مليون جنيه فقط".
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