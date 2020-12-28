كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، عن نية النادي السعودي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري.
وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "التعاقد مع لاعبين أجانب سيكونوفقًا لرؤية الجهاز الفني في الموسم الجديد".
وتابع: "الاتحاد الآن لن يتعاقد مع أي لاعب في الدوري المصري بالوقت الجاري ولا يوجد أي نية للتعاقد مع أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد جدة يعلق على أنباء ضم ثنائي الزمالك فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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