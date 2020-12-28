سلبية مسحة كورونا لبعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية في السعودية

علمت "الوفد"، أن نتائج مسحات كورونا لبعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية في السعودية، أظهرت سلبية عينة جميع أفراد الفريق والجهاز الفني، بعدما كانت هناك 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفراعنة، منهم 2 في الجهاز الفني و2 بين صفوف اللاعبين.

أجرت بعثة منتخب الشاطئية مسحة كورونا تمهيدًا للعودة إلى القاهرة خلال ساعات قليلة.

أبلغ القنصل المصري في السعودية بعثة منتخب الشاطئية هناك بإمكانية عودتهم إلى القاهرة بعد فتح خطوط الطيران في المملكة.

وبحسب مصدر في اتحاد الكرة فإن القنصل المصري تواصل مع بعثة منتخب الشاطئية وأكد لهم عودتهم بعد غد الثلاثاء إلى القاهرة بعدما كانت البعثة غير قادرة على العودة نظرا لتعليق رحلات السفر في السعودية.

وكان مقررا أن يلتقي المنتخب مع السعودية 5 وديات لكن تم الاكتفاء بوديتين فقط بعدما أصيب لاعبين في الفراعنة بفيروس كورونا بجانب عضوين بالجهاز الفني

أيضا.

سافر منتخب الشاطئية إلى السعودية بقائمة تضم كلًا من: محمد فوزى وعبدالعزيز صباح ومصطفى سمير ومحمد عبدالنبى ومصطفى على والحسينى طه وأحمد إسماعيل وأحمد الشحات وهيثم عاطف وحسام سلامة وحسان محمد ومصطفى أحمد وعبد الرحمن حسن ومحمود ماهر.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية من: مصطفى لطفى "المدير الفني" وعبد الواحد السيد "مدير المنتخب" وعمر حلمى "مدرب" وأحمد أبو سريع "مدرب" وياسر عبد الخالق "مدرب حراس المرمى" والدكتور محمود رفاعى "طبيب" وعباس حسانين "أخصائى علاج طبيعي" وشريف نعيم "مسئول مهمات". وفاز منتخب الشاطئية على السعودية مرتين الأولى بنتيجة 8/0 والثانية 3/1.