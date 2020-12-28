توتنهام يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع وولفرهامبتنون

واصل توتنهام نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، و1لك بعد تعادله مع وولفرهامبتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوريالانجليزي.
سجل تانجو ندومبيلي هدف توتنهام في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ثم أدرك رومان سايس هدف التعادل لصالح وولفرهامبتونفي الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة.
بهذه النتيجةيحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة ويبتعد عن ليفربول متصدر المسابقة برصيد 32 نقطة، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.
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