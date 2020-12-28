اتحاد جدة: سنتفاوض مع وست بروميتش لشراء أحمد حجازي نهائيا

قال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، إن أحمد حجازي، لاعب الفريق والمعار من صفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي، لاعب مهم بالفريق وأي نادي يتمنىضمه بشكل نهائي.
وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة"النهار": "أحمد حجازي لاعب مكسب ومن الدعائم الأساسية وترغب في ضمه بشكل نهائي بكل تأكيد".
وتابع: "سنبدأ في مفاوضات ضم أحمد حجازي نهائيا من ويست بروميتش"
واستعار اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي لمدة موسم واحد من نادي وست بروميتش الإنجليزي.
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