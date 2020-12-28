انتهت مواجهات الذهاب في دور النهائي لدوري المرتبط لكرة السلة رجال وسيدات لموسم 2020-2021 في المواجهات التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
وأقيمت مواجهات السيدات أولًأ، حيث حقق فريق سيدات الشمس الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 68-58 في مباريات تحديد المركز الثالث والرابع، بينما فاز فريق سيدات الأهليعلى سبورتنج 84-73 في لقاء تحديد المراكز الأول والثاني.
ونجح فريق المرتبط في سموحة في الفوز أمس السبت على الشمس بنتيجة 51-53، بينما حقق مرتبط الأهلي الفوز على سبورتنج أمس أيضًا بنتيجة 76-66.
وعلى صعيد منافسات الرجال، فقد تمكن مرتبط الأهلي من الفوز على نظيره في الاتحاد السكندري بنتيجة 59-41، بينما فاز فريق الرجال في الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 81-74.
فيما نجح سبورتنج في الفوز على صعيد المرتبط والرجال على نظيره سموحة بنتيجة 67-65 و69-60 على الترتيب.
وتقام مباريات العودة لنهائي دوري المرتبط سيدات يوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، فيما تقام مباريات عودة نهائي دوري المرتبط رجال يوم الثلاثاء على نفس الصالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نتائج مواجهات ذهاب نهائي دوري المرتبط رجال وسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.