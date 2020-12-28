محمود عاشور حكما للقاء الزمالك وسموحة .. وجهاد جريشة لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي غدًا بين الزمالك وسموحة، والأهلي مع الاتحاد السكندري، على النحو التالي:.
الزمالك وسموحة: محمود عاشور حكم ساحة محمود أبو الرجال وشريف عبد اللهمساعدين حمدي خاطر حكم رابع وائل فرحان حكم فيديو محمد يوسف حكم رابع تقام المباراة في الخامسة مساءً على ملعب ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الثالثة للدوري.
الأهلي والاتحاد السكندري جهاد جريشة حكم ساحة محمد لطفي وسيد نافع مساعدين هشام الفلال حكم رابع محمد عادل حكم فيديو محمود ناجي مساعد حكم فيديو تقام المباراة في السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد السلام
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