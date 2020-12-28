قطر | رئيس الاهلي يكسر صمته ويعلق على خسارة فريقه أمام الدحيل

أشاد عبد الله يوسف الملا رئيس النادي الأهلي القطري بالأداء القوي الذي قدمه لاعبو الفريق رغم الخسارة 3 / 5 في مباراة الدحيل اليوم الأحد في الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر.

وأبدى الملا سعادته بالمردود الطيب ضد حامل لقب بطولة الدوري، على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الفريق.

وكتب الملا عبر حسابه الشخصي في “تويتر” بعد نهاية المباراة :”لعب الأهلي بالإمكانيات المتاحة لديه، وقدم عرضًا طيبًا، ونحن كمسؤولين في النادي راضين كُل الرضا على الفريق، وأتمنى حظًا أوفر للعميد”.

وتراجع النادي الأهلي للمركز الرابع في جدول الترتيب بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة ، بتلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم ،فيما قفز الدحيل للمركز الثالث برصيد 21 نقطة بالتساوي مع الغرافة.

وشدد الملا على أن عودة الأهلي للظهور بصورة طيبة من جديد أمر أسعد كل الأهلاوية، خاصة وأن الفريق كان ندًا قويًا في جميع المباريات لكُل المنافسين، وصحيح أن هناك بعض الأخطاء ونقص الخبرة لكن لا هذا لا يمنع ضرورة الشد من أزر الفريق واللاعبين والإشادة بما قدموه.