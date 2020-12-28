- 1/2
- 2/2
أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن أمله في أن يظهر الفريق الأحمر بشكل جيد خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية في قطر العام القادم، مشددًا على أن هدف الأهلي دائمًا حصد البطولات.
أبدى الخطيب، في تصريحات إعلامية خلال تواجد بمدينة دبي الإماراتية لحضور حفل (جلوب سوكر) العالمية اليوم الأحد، فخره بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على مواطنه وغريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية وتأهله لمونديال الأندية التي تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الأول حتى 11 فبراير المقبل.
قال الخطيب “قدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك في النهائي الأفريقي تليق بإسم الفريقين الكبيرين، نحمد الله على النتيجة وحسم اللقب لصالحنا وتأهلنا لكأس العالم للأندية مرة أخرى”.
وشدد رئيس الأهلي “مونديال الأندية بطولة كبيرة يشارك فيها لاعبون على أعلى مستوى، ينبغي علينا أن نكون جاهزين من الناحيتين النفسية والفنية ونأمل أن نقدم أداء يليق بنا”.
وأشار الخطيب “اللاعبون كان عليهم ضغوط نفسية كبيرة طوال الموسم، لكن لدينا الأمل في إمكانية اجتيازهم تلك الصعوبات التي يواجهونها، هدفنا دائمًا الحصول على الألقاب وإسعاد الجماهير”.
يشار إلى أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة في البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار مصر | ماذا قال محمود الخطيب في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر بدبي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.