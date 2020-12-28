اخبار مصر | محمود الخطيب يوجه نصيحة لمحمد صلاح

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري نصيحة لمحمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في ظل التكهنات الدائرة بشأن مستقبل نجم منتخب الفراعنة مع الفريق الأحمر.

أثار صلاح الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول، حينما فتح المجال بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين مستقبلًا، خلال حواره مع صحيفة (آس) الإسبانية مؤخرًا، التي أشار خلالها أيضًا إلى أنه شعر بالإحباط وخيبة الأمل بسبب قيام الألماني يورجن كلوب بمنح شارة القيادة إلى زميله ترينت ألكسندر أرنولد بدلًا منه خلال لقاء الفريق أمام ميتييلاند الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الخطيب، الذي يعد أحد أساطير كرة القدم المصرية، في تصريحات إعلامية خلال تواجده بمدينة دبي الإماراتية خلال احتفال توزيع جوائز (جلوب سوكر) العالمية اليوم الأحد “صلاح قدم أشياء عالمية خلال مسيرته الرياضية، أتمنى أن يركز في عمله ويسعى لتطوير أدائه بصورة دائمة”.

أضاف الخطيب “ينبغي على صلاح أن يجتهد دائمًا ولا ينظر لأي أمور أخرى تعوقه عن أداء رسالته، ربنا منحك موهبة يتعين عليكم الحفاظ عليها بعطائك داخل الملعب”.

ولم يسجل صلاح هدف اليوم أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون حيث أنتهت بالتعادل الإيجابي 1\1 بهدف لساديو ماني للريدز وتعادل بروميتش في الدقيقة 82 من المباراة بهدف قاتل للمدافع النيجييري سيمي اجاي، ويستعد صلاح الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 13 هدفًا، للمشاركة مع ليفربول الذي سوف يحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد بعد غد الأربعاء ضمن المرحلة السادسة عشر للمسابقة.