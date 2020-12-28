اخبار السعودية | النصر السعودي يطيح بمدربه روي فيتوريا

أعلن رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول بشكل رسمي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت في بيان له مساء اليوم الاحد ” قررنا إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي ، وتعيين مدرب فريق شباب النصر السيد ألين هورفات مديرًا فنيًا للفريق الأول مؤقتًا”.

وقال تم :”استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهما للجهاز الفني”.

وحقق النصر انتصارين فقط في الدوري وتعادل مثلهما وخسر في 6 مباريات.

ويحتل النصر المركز الرابع عشر ، قبل الأخير ، برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح النصر مهدد بالهبوط وتوديع الدوري السعودي للمحترفين، والنزول لدوري الدرجة الأولى إذ أصبح الفارق بينه وبين العين، متذيل الترتيب، نقطة واحدة، وابتعد عن مُتصدر البطولة، نادي الهلال (23 نقطة)، بـ15 نقطة.

وستكون مباراة النصر ضد الفيصلي يوم الخميس المقبل في الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي، هي الاختبار الأول للمدرب الجديد الذي سيخوض أول تدريبات الفريق غدًا الإثنين.