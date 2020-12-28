المغربي "سايس" يقود وولفرهامبتون لفرض التعادل على توتنهام

فرض وولفرهامبتون التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في المرحلة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل توتنهام أولاً عبر الفرنسي تانغي ندومبيلي في وقت مبكر جداً بالدقيقة الأولى من تسديدة أرضة مركزة، لكن المغربي رومان سايس أدرك التعادل لفريقه وولفرهامبتون 86 قبل النهاية بدقائق عبر رأسية ممتازة.
وبهذه النتيجة صار رصيد وولفرهامبتون 21 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد توتنهام 26 نقطة في المركز الخامس.
وهذه النقطة التاسعة التي يهدرها توتنهام هذا الموسم في الدقائق العشر الأخيرة بحسب "أوبتا" للاحصاءات، أكثر من أي فريق آخر في الدوري.
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