الامارات | خميس: مباراة الظفرة لا تحتاج إلى الأداء الجيد.. النصر حقق المطلوب

شكرا لقرائتكم خبر عن خميس: مباراة الظفرة لا تحتاج إلى الأداء الجيد.. النصر حقق المطلوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب النصر محمود خميس، أن مواجهة الظفرة من المباريات التي لا تحتاج إلى تقديم مستوى جيد، لكن فقط تحتاج إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، مشيداً بما قدمه اللاعبون في المباراة وتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وكان النصر قد نجح في العودة إلى دبي بالنقاط الثلاث بعد الفوز على مستضيفه الظفرة بهدفين دون رد، وشهدت المباراة لأول مرة قيام المدرب بتغيير خطة اللعب بالاعتماد على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، ليعطي الأفضلية للفريق في الاستحواذ والتمريرات والوصول إلى مرمى الظفرة في أكثر عدد من الهجمات، ووصلت الأفضلية في التمريرات لفريق النصر وهو يلعب خارج أرضه إلى 517 تمريرة مقابل 241 تمريرة فقط للظفرة، وهو ما يؤكد أفضلية النصر في المباراة.

وقال محمود خميس في تصريح صحافي عقب المباراة: «لا يوجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، كل المباريات التي نواجهها صعبة، وإذا كنا نريد المنافسة على اللقب يجب علينا الفوز في كل المباريات، وعدم النظر إلى نتائج الغير، نجحنا أمام الظفرة في تحقيق نتيجة إيجابية، ويتبقى الصعب فيما تبقى من جولات». من جانبه، أكد مدافع الظفرة مسعود سليمان، أن فريقه عانى الغيابات التي أثرت في مسيرته، وقال: «تلقينا أهدافاً كثيرة في عدد قليل من المباريات، في بعض المباريات افتقد الظفرة خط الدفاع بأكمله».

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