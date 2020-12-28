الامارات | «الركض لتحقيق الأمنيات» ينطلق 8 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن «الركض لتحقيق الأمنيات» ينطلق 8 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة «الركض لتحقيق الأمنيات» برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

وتعليقاً على إطلاق النسخة الثالثة من هذا السباق المجتمعي الخيري، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي: «نفتخر بنجاح النسختين الأولى والثانية من هذا السباق الذي شكّل اجتماعاً ترفيهياً لكل أفراد العائلة، وأسهم في نشر التوعية برسالة وأهداف المؤسسة في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بحالات صحية حرجة، والتي لعبت دوراً مهماً في تمكيننا من زرع السعادة والأمل في نفوس الأطفال المرضى مع عائلاتهم».

وأضاف الزبيدي: «ينطلق سباق بنك أبوظبي التجاري - مدينة زايد الرياضية الثالث لمسافة 5 و10 كم يوم 8 يناير المقبل، بتنظيم وإدارة شركة غلف مالتي سبورت، ويُعدّ أولى الفعاليات التي تشارك فيها المؤسسة خلال عام الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات التي أصبحت عنواناً لقيم الأمل والتسامح والعطاء والخير والانفتاح واحترام الآخر وتعزيز الأخوة الإنسانية، والذي نأمل أن يحمل معه الخير والأمن والصحة والسلامة لجميع البشر في أرجاء العالم كافة».

وتوجه الزبيدي بالشكر إلى بنك أبوظبي التجاري، ومدينة زايد الرياضية، وشركة غلف مالتي سبورت على الدعم المُستمر والجهود المبذولة في إقامة هذه الفعالية التي نسعى من خلالها إلى نشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وإبراز حب الخير، ونتطلّع قدماً إلى مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا السباق، للاستمتاع بالأجواء الرائعة الحافلة بالمرح.

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