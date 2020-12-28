الامارات | بطولة الفجيرة الإلكترونية تنطلق 3 يناير

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الفجيرة الإلكترونية تنطلق 3 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عن تنظيمها بطولة الفجيرة الإلكترونية لكرة القدم «فيفا 21» بنسختها الأولى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة، بحضور الدكتور خالد الظنحاني رئيس الجمعية، والأعضاء سعيد الكياني وعلي البلوشي.

وتحظى البطولة بدعم هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة.

من جهته، قال مدير البطولة، علي البلوشي، إن «البطولة تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 21 سنة، وتم رصد جوائز مالية بقيمة 6000 درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى».

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