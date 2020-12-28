الامارات | فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية يشارك في سباقَي أم القيوين وكلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية يشارك في سباقَي أم القيوين وكلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية مشواره في الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، ضمن رزنامة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وقال بيان صحافي: «شارك الفريق، الذي يتكون من سبعة دراجين، في أول منافسة له بإمارة أم القيوين لمسافة 105 كلم، ضمن 151 دراجاً يمثلون أندية الدولة، كما شارك الفريق في سباق الاتحاد الإمارات للدراجات الثاني، الذي أقيم بمدينة كلباء في إمارة الشارقة لمسافة 87 كلم، وبلغ عدد المشاركين 151 دراجاً من مختلف الأندية والأعمار والجنسيات، وتمكن لاعب فريق شرطة أبوظبي، بدر البلوشي، من الحصول على المركز الثاني».

من جانبه، أكد مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، العقيد عصام عبدالله آل علي، حرص واهتمام شرطة أبوظبي على تشجيع العناصر الشرطية على تبني روح التحدي والمنافسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news