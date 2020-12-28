الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدات

رغم الانتقادات لمردود اللاعبين الأجانب، استقر أحد أندية دبي على عدم إجراء صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية، بسبب قلة جودة اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات، وارتفاع أسعار اللاعبين المميزين.

نفي

نفى مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، أمير توفيق، أن يكون وجوده في الإمارات من أجل إتمام صفقة تبادلية مع نادي العين، تقضي بانتقال لابا للنادي المصري مقابل عودة حسين الشحات لصفوف الزعيم.

سويدان

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب المواطن، عبدالله سويدان، سيتم تعيينه مشرفاً عاماً على المنتخبات الوطنية للدراجات، على أن يتم تعيين مدرب خاص للمنتخب الأول قريباً.

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