شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الخطيب كرر مشهد صالح سليم خلال استلامه جائزة نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، لاعب الأهلي السابق، إن مشهد استلام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، جائزة الأهلي الأكثر تتويجا ونادي القرن الأفريقي، يعد نسخة طبق الأصل من مشهد صالح سليم، أسطورة الأهلي الذي تسلم جائزة نادي القرن عام 2000.

وأكد حارس مرمى الأهلي خلال برنامجه اليومي، مساء الأحد، أن الأهلي اعتاد على هذه الجوائز، فأجيال تسلم أجيال راية بطولات وانجازات الأهلي.