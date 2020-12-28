شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يشكر صديقته جورجينا بعد حصوله على جائزة لاعب القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة مع صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وابنه، حاملًا جائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وعلق الدون على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، مساء الأحد، قائلًا: «شكرًا على حبكم ودعمكم».

وبعد تسلمه الجائزة، وجه الدون الشكر للقائمين على حفل جوائز «جلوب سوكر»، ونشر صورة له مع الجائزة عبر حسابه الشخصى بموقع «انستجرام»، وكتب قائلاً: «بينما انا على وشك الاحتفال بعامى العشرين كلاعب كرة قدم محترف، فإن جلوب سكور هو أفضل تقدير أحظي به من الفرح والفخر، حفل رائع الليلة في دبي في مكان رائع مثل برج خليفة، تهانينا لروبرت ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب في العام، والى هانز فيك مدرب العام، وإلى جوارديولا كمدرب القرن، ايضاً بيكيه على جائزته».

وأضاف الدون قائلاً: «يجب أن أشكر مرة آخري، العائلة الحاكمة في دبي على الاحترام والصداقة والضيافة التي اتلاقها دائماً في دبي الرائعة، ولجميع جمهوري الذين صوتوا لي في هذة الجائزة، على الانترنت والتي وصلت لأكثر من 21 مليون صوت، شكراً لكم».