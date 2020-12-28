شكرا لقرائتكم خبر عن سداسي الكرة النسائية يستنجدون بوزير الرياضة لإنهاء أزمتهم مع الترام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجد سداسي فريق الكرة النسائية لنادي الترام سابقًا، دنيا أحمد، بسملة عبدالمجيد، نورهان محمد، فاطمة أحمد، رودينا عبدالرسول، أسيل محمد، لاعبي الكرة النسائية بنادي الترام، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لإنهاء أزمتهم مع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة والتي يقودها أحمد مجاهد.

وقالت دنيا أحمد، لاعبة الكرة النسائية بنادي الترام سابقًا، في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، إن اتحاد الكرة بقيادة أحمد مجاهد يرفض الاعتراف بالجواب الذي نمتلكه من اتحاد الكرة والذي يفيد بأحقيتهم بفسخ تعاقدهم مع نادي الترام.

وتابعت: «لم نحصل على مستحقاتنا وتعرضنا للإهانات ولكن اتحاد الكرة رفض الاعتراف بالجواب دون إبداء أي أسباب نهائيًا واـمنى تدخل الدكتور أشرف صبحي لحل أزمتنا في أسرع وقت».