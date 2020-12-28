شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: رمضان صبحي غير منسجم مع بيراميدز لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد شوبير، لاعب الأهلي السابق، إن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، والأهلي السابق، لم ينسجم مع فريقه الحالي حتى الآن، خلال اللقاءات الرسمية التي خاضها منذ ظهور في الدوري الممتاز.
أضاف «شوبير»، خلال برنامجه مساء اليوم، أن من ضمن أسباب عدم انسجام «رمضان» حتى الأن مع بيراميدز، غياب التجانس مع فريقه الحالي، فعندما كان اللاعب متواجد داخل الأهلي كان يظهر بمستوى فني طيب نظرًا لمساندة على معلول له وعمرو السولية.
وأكد أن رمضان صبحي قادر على التغلب على هذا الأمر، والمباريات المقبلة كفيلة باستعادة مستواه الفني المشهود له.
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