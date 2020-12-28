شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: اتحاد الكرة الحالي يصفي حساباته مع السابق بهذه الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الإعلامي عمر ربيع ياسين موقف اللجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد من فسخ تعاقد السادسي دنيا أحمد، بسملة عبدالمجيد، نورهان محمد، فاطمة أحمد، رودينا عبدالرسول، أسيل محمد، لاعبي الكرة النسائية بنادي الترام.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»، إن اتحاد الكرة بقيادة أحمد مجاهد يرفض الاعتراف بالجواب الذي يمتلكه لاعبات الترام وذلك لتصفية الأجواء.

وتابع أنه واجب على أعضاء اللجنة الثلاثية تنفيذ طلب اللاعبات وفقًا للجواب الموثق والذي يفيد أحقيتهم بفسخ تعاقدهم.