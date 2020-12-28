شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة أفضل صفقات البريميرليج تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، ومانشستر يونايتد السابق، بجائزة أفضل صفقة في الدوري الإنجليزي، بعد انتقاله من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد عام 2003، وفقا لاختيارات شبكة «سكاي سبورتس»،
وتفوق رونالدو، على النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي جاء في المرتبة الحادية عشر، وتييري هنري أسطورة الأرسنال الذي جاء وصيفًا، وإريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد المعتزل، صاحب المركز الثالث.
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