ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز السيتي.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

كتب: ضياء السقا

تعادل نادي ليفربول أمام ضيفه وست بروميتش بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء الأحد، في إطار الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم السنغالى ساديو مانى، هدف التقدم لليفربول، بالدقيقة 12 من زمن المباراة، بعدما استلم كرة طولية من ماتيب لينفرد بالمرمى ويسجل ببراعة.

وتمكن سيمي أجاي من تسجيل هدف التعادل لصالح وست بروميتش في الدقيقة 83.

الهدف جاء بعد عرضية عبر الجهة اليسرى بأقدام ماتيوس بيريرا، إلى داخل منطقة جزاء ليفربول، ارتقى لها المدافع النيجري، سددها بالرأس سكنت شباك الحارس أليسون.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة أساسيا، ولكن لم تكن له أي خطورة على مرمى وست بروميتش، باستثناء كرة رأسية داخل المنطقة سددها أعلى المرمى.

على الجانب الأخر، فاز مانشستر سيتي 2-0 على نيوكاسل يونايتد، فيما تعادل توتنهام مع وولفر هامبتون 1-1، في ختام مباريات الجولة.

ورغم التعادل، يبقى ليفربول في المركز الأول برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني إيفرتون، ويأتي ثالثًا ليستر سيتي بـ28 نقطة، ويحل مانشستر يونايتد رابعًا بـ 27 نقطة، فيما يأتي توتنهام خامسًا برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة:

1. ليفربول (32 نقطة)

2. إيفرتون (29 نقطة)

3. ليستر سيتي (28 نقطة)

4. مانشستر يونايتد (27 نقطة)

5. مانشستر سيتي (26 نقطة)

6. أستون فيلا (25)

7. تشيلسي (25 نقطة)

8. توتنهام (25 نقطة)

9. ساوثهامبون (25 نقطة)

10. وست هام (22 نقطة)

11. ليدز يونايتد (20 نقطة)

12. وولفرهامبتون (20 نقطة)

13. نيوكاسل (18 نقطة)

14. كريستال بالاس (18 نقطة)

15. أرسنال (17 نقطة)

16. برايتون (13 نقطة)

17. بيرنلي (13 نقطة)

18. فولهام (11 نقطة)

19. وست بروميتش (8 نقاط)

20. شيفيلد يونايتد (نقطتان)

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل محمد صلاح المركز الأول برصيد 13 هدفًا، فيما يأتي دومينيك كالفيرت ليوين، هيونغ مين سون مهاجم توتنهام، وجايمي فاردي مهاجم ليستر في المركز الثاني برصيد 11 هدفًا لكل منهم.

فيما يأتي باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد ثالثا بـ 10 أهداف بالتساوي مع برونو فيرنانديز.