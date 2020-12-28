شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: مصطفى محمد لم يعط الكثير للزمالك وكنت أتوقع منه رد الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعى، نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة سموحة المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري مهمة للغاية للفريق الأبيض، خاصة بعد التعادل مع بيراميدز فى الجولة الماضية.

وقال مرعى فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك يعيش فى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية؛ بسبب رغبة مصطفى محمد فى الرحيل للاحتراف الأوروبى، وخاصة أن نادى سانت إيتيان الفرنسى الذى يرغب فى ضمه".

وأضاف مرعى: "العرض الفرنسى لا يليق بنادى الزمالك واللاعب من الناحية المادية، ومصطفى محمد لم يعط الفريق الأبيض الكثير، ويجب أن يحقق بطولات قبل طلب الاحتراف"، موضحا أنه يجب على مصطفى محمد أن يرد الجميل للقلعة البيضاء، بعدما صنع اسمه ولمع بريقه خلال الفترة الماضية.

وتابع: "يجب على اللاعب الاستمرار مع الزمالك وعدم الاستعجال حتى يحصد بطولات مع النادى ويرفع من قيمته السوقية، واللاعب ليست لديه الخبرات لحسم أموره، ومصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر بفضل نادى الزمالك، وكنت أتوقع رد الجميل من اللاعب للقلعة البيضاء، ومن الممكن أن لا يتألق مع الفريق الفرنسى".

ونشبت أزمة بين نادى الزمالك، ومهاجم الفريق مصطفى محمد بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجى، وأشارت تقارير صحفية إلى أنه أعلن التمرد على ناديه وغاب عن المران بدون إذن؛ بسبب تمسك اللجنة المؤقتة التى تدير حاليًا ببقائه وعدم السماح له بالاحتراف فى الانتقالات الشتوية.

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف من فريق سانت إتيان الفرنسى بقيمة 3.5 مليون يورو وطالب مسئولو الأبيض بزيادة المقابل المادى، مما يعنى تعقيد الصفقة أو تأجيل فكرة الاحتراف إلى ما بعد أوليمبياد طوكيو.

لكن مصطفى محمد يتمسك بموقفه، خصوصا أنه صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تجربة قوية فى أوروبا بعد تألقه مع الأبيض والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الماضى وتلقيه أكثر من عرض جيد.

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل ما بين مؤيد لموقف اللاعب الشاب وبحثه عن طموح جديد، وآخرين ينتقدونه باعتباره ابن للزمالك ويجب بقاؤه فى الوقت الراهن.