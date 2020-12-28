شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 27-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلى والاتحاد السكندري وتكليف محمود عاشور بإدارة لقاء الزمالك وسموحة، وتحقيق بيراميدز أول فوز فى الدوري ليذيق سيراميكا الخسارة الأولى .

استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على استاد "الأهلي we السلام".

قال نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحكومة لا تمانع مطلقا في إجراء انتخابات اتحاد الكرة المحدد لها يوم 30 يناير المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد، مشددا على أن إجراء انتخابات الجبلاية لا يعد أزمة على الإطلاق خاصة وأن عدد أعضاء عمومية اتحاد الكرة 96 ناديا فقط.

حقق فريق بيراميدز فوزه الأول فى الدورى على حساب سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف علي المنتخبات الوطنية أن منتخب مصر سيواجه اليابان يومي 5 و 7 يناير المقبل استعدادا لانطلاق منافساته في بطولة العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة لقب نادي القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

يعلن مسئولو النادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب، لتكون أولى الصفقات الشتوية للمارد الأحمر، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات منذ فترة ليست بقريبة، قبل أن تكلل بالنجاح بعد المفاوضات القائمة بين الناديين من جانب وبين الأهلي وسيرينو من جانب آخر.

كشف جهاز الزمالك أن الـ"رابيد تيست" تحليل الدم المسمى بالكاشف السريع الذى خضع له الفريق قبل مباراة سموحة، التى ستقام فى الخامسة مساء غد الاثنين، باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة بالدورى، جاءت نتيجتها تشير إلى وجود شكوك حول إصابة الثنائى عبد الله جمعة الظهير الأيسر ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد بفيروس كورونا، ليتقرر على إثره خضوع الثنائى لمسحة كورونا "PCR"، التى جاءت نتيجتها إيجابية لعبد الله جمعة وسلبية لمدحت عبد الهادى.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية «رابيد تيست» الذى أجراه اللاعبون أمس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، والمؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز غدًا.

فرض على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى غرامة مالية 10 آلاف جنيه على النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ خلال مباريات الفريق فى بداية الموسم.