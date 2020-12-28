شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة: سنبدأ مفاوضات ضم أحمد حجازي نهائيا من ويست بروميتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمى باسم نادى اتحاد جدة السعودى، إن أحمد حجازى، لاعب الفريق والمعار من صفوف نادى ويست بروميتش الإنجليزى، لاعب مهم بالفريق، وأى ناد يتمنى ضمه بشكل نهائى، مؤكدا فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد حجازى لاعب مكسب ومن الدعائم الأساسية ونرغب فى ضمه بشكل نهائى بكل تأكيد".

وتابع المتحدث الرسمى باسم نادى اتحاد جدة السعودى: "سنبدأ فى مفاوضات ضم أحمد حجازى نهائيا من ويست بروميتش"، كما كشف أحمد صادق دياب، عن نية النادى السعودى فى التعاقد مع عدد من اللاعبين المتألقين فى الدوري المصري.

وقال أحمد صادق: "التعاقد مع لاعبين أجانب سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفنى فى الموسم الجديد"، وتابع: "الاتحاد الآن لن يتعاقد مع أى لاعب فى الدوري المصري بالوقت الجارى ولا يوجد أى نية للتعاقد مع أشرف بن شرقى أو فرجاني ساسي".

فى سياق آخر، أعلن نادى الاتحاد السعودى، تعرض النجم الدولى المصرى أحمد حجازى للإصابة، عقب مشاركته فى التعادل 1-1 أمام الهلال، فى كلاسيكو السعودية الذى جمع بينهما مساء أمس، السبت، بملعب الملك فهد الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين"، حيث حقق حجازى ورفاقه التعادل الثالث على التوالى فى المسابقة.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بيانا قال فيه: "أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد حجازى، فحصوات طبية اليوم، وبعد الفحوصات الطبية المبدئية التى خضع لها صباح اليوم، فى عيادة النادى، إثر الآلام التى شعر بها بعد مباراة الأمس، وأظهرت اللاعب الحاجة لبرنامج علاجى، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة فى المباريات".

ولم يحدد نادى اتحاد جدة مدة غياب أحمد حجازى عن المشاركة فى المباريات.

وقاد حجازى فريقه لمواصلة سلسلة عدم الخسارة فى المباراة التاسعة على التوالى بدورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادله أمام الهلال بنتيجة 1-1 أمس السبت فى قمة مواجهات الجولة العاشرة.